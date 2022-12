Per Riccardo Fogli bestemmia al GF VIP 7? Il video virale poche ore dopo il suo ingresso

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non sono passate neppure 24 ore dall’nella casa del Grande Fratello VIP 7 die già sui social, si ipotizza una sua possibile esclusione. A dirla tutta, le ore di permanenza nella casa del cantante non sono neppure 10 ( e se contiamo quelle che ha passato a dormire, sono ancora meno). Negli ultimi minuti però sui social, è diventatoun innocuodurante il qualeparla delle sue abitudini a colazione con gli altri concorrenti. E mentre racconta, forse si lascia scappare una frase di troppo. Per molti spettatori che stavano seguendo il Grande Fratello VIP 7 in diretta, quella diè stata una vera e propria, non sembrerebbero esserci dubbi. Come ...