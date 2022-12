Per Giorgia Meloni è sbagliato che venga riconosciuto a tutti indipendentemente dal reddito

L'appoggio dell'Italia 'Lo spazio di manovrail cessate il fuoco appare oggi assai limitato' osservaMeloni assicurando però che 'l'Italia appoggerà in ogni caso gli sforzi in proposito '.La premier: "La Ue sia unita contro l'aggressione russa, oggi spazio limitatoil cessate il fuoco" "Noi abbiamo sempre dibattuto, a volte con decisione, veemenza, attorno all'...Meloni, ...«Le critiche alla Manovra non scalfiscono il consenso per Giorgia Meloni. Che ha un effetto trascinamento sul consenso ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...