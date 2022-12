Pattinaggio artistico | questa sera in onda Figure2u speciale Grand Prix Torino! Conti-Macii tra gli ospiti

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sarà una puntataquella diche andrà inalle 20:20 su Sport2u, la Web Tv di OA Sport. Francesca Cazzaniga, curatrice e conduttrice del programma, si è infatti recata lo scorso weekend alle Finali2022-2023 di Torino per realizzare una serie di interviste con i principali protagonisti del movimento azzurro. Al Pala Vela sono infatti intervenuti ai microfoni della rubrica dedicata aldi figura esponenti di spicco come Sara-Niccolò, i quali hanno centrato una storica terza posizione nelle coppie, e la loro allenatrice Barbara Luoni. Intercettati inoltre due team approdati nel capoluogo piemontese per sostenere i loro compagni, come Anna Valesi-Manuel ...