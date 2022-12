Parigi | raccolto 1 miliardodi euro per l' emergenza in Ucraina

(Di martedì 13 dicembre 2022) "Posso dirvi che l'aiuto per l'supera gli 800 milioni didi cui parlava Zelensky questa mattina. Sono felice di poter annunciare che superiamo questa cifra e siamo intorno al miliardo di ...

... è quanto annunciato dalla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, al termine della conferenza per l'Ucraina a. .... ma ci si aspetta un bel. RESTO DEL MONDO A guardare sui blocchi altrui, a parte americani,... infiammò da junior il Foro Italico, lo ha rifatto tra i grandi ed è l'uomo per2024."Posso dirvi che l'aiuto per l'ucraina supera gli 800 milioni di euro di cui parlava Zelensky questa mattina. (ANSA) ...Il presidente ucraino aveva chiesto 800 milioni e ribadito l'urgenza di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese "importante come le armi" ...