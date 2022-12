Paramount+ | Gennaio 2023 | le novità in catalogo tra film e serie TV

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 dicembre 2022) L'anno nuovo suinizia con la prima visione in streaming in esclusiva di Ti Mangio il Cuore con Elodie, l'attesissimaGeorge & Tammy e molto altro ancora. Scopriamo insieme tutte leche arriveranno nel mese disu, da Ti Mangio il Cuore con Elodie, all'attesissimaGeorge & Tammy. Ricordiamo che la piattaforma è un servizio globale di video streaming digitale in abbonamento che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. TI MANGIO IL CUORE Disponibile dal 6- Ildi Pippo Mezzapesa prodotto da Indigocon Rai Cinema in collaborazione con, presentato in anteprima ...