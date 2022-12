Paolo Marangon | morto il 67enne picchiato da un giovane dopo averlo urtato per sbaglio

(Di martedì 13 dicembre 2022) È, ilda un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggiaun banale diverbio. L'uomo, che lottava per la vita, si è spento nella tarda serata ...

È morto, il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio. L'uomo, che lottava per la vita, si è spento nella tarda serata di ieri ...È morto, il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio. L'uomo, che lottava per la vita, si è spento nella tarda serata di ieri ...È morto Paolo Marangon, il 67enne picchiato da un bullo sulle scale di un condominio a Sottomarina di Chioggia dopo un banale diverbio. L'uomo, che lottava per la vita, si ...Si sono rivelate mortali le ferite riportate da un 67enne che a Sottomarina di Chioggia (Venezia) è stato picchiato da un bullo lungo le scale di un condominio. I due avevano litigato poi Paolo Marang ...