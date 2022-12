Pallavolo | Perugia perde l' aereo di ritorno e resta bloccata a Lisbona dopo il trionfo mondiale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - Hanno vinto ilper club ma hanno perso…l'! È successo alla Sir Safety, neocampione del mondo per club in Brasile ma rimastadurante il viaggio di. Giannelli e compagni, infatti, facevano scalo nella capitale portoghese ma proprio lì hanno mancato il volo che li avrebbe riportati in Italia con la coppa. La vittoria del torneo, il primo a livello internazionale nella storia del club, ha evidentemente messo di buon umore la squadra e tutto il team social visto che proprio sui canali ufficiali della Sir Safety è apparsa una locandina che richiama la celeberrima posa di Kevin McCallister, il bambino di “Mamma ho perso l'”, film cult prodotto nel 1990. I protagonisti della nuova locandina ...

Stefania Proietti , dopo il trionfo della Sir Safety nel Mondiale per Club disputato e ... "Siamo orgogliosi di questa vittoria " continua la presidente - , una splendida pagina della......collettiva della gente del volley come uno dei più grandi squadroni della storia della... Oggi ha una babele con 9 giocatori nati fuori dai confini italiani: e può vantare medaglie ...
Si è chiuso nel peggiore dei modi il girone d'andata di Superlega della Vero Volley: stop a Siena e fuori dalla Coppa Italia.