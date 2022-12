(Di martedì 13 dicembre 2022) Il Setterosa partirà oggi, martedì 13 dicembre, per Long Beach, in California (USA), dove la Nazionale italiana disosterrà uncon glie lafino al 22 dicembre, durante il quale saranno previste partite amichevoli. Il commissario tecnico Carlo Silipo, che partirà alla volta degli USA con gli assistenti Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli ed il medico Gianluca Camillieri, ha convocato 14 giocatrici: confermate le 13 azzurre giunte al terzo posto agli Europei di Spalato, cui si aggiunge Veronica Gant, difensore triestino dell’Ekipe Orizzonte. LE 14Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo) Lucrezia Cergol (...

OA Sport

Sofia Giustini: in un match fondamentale, la partita di cartello con il Plebiscito Padova, la stella del Setterosa sale in cattedra e, oltre a due reti, dà spettacolo con la sua tecnica fenomenale. ...Le squadre didella Como Nuoto, dai bambini più piccoli alla prima squadra maschile e, continuano ad allenarsi all'aperto nonostante le temperature invernali. Per mantenere l'... Pallanuoto femminile, le convocate dell'Italia per il common training con Stati Uniti e Spagna Allenamenti nella piscina scoperta anche a dicembre inoltrato per la mancanza di impianti al chiuso per le squadre di pallanuoto ...Nel big match con le campionesse d’Europa dell’Olympiacos finisce 12 a 12 ma le romane prevalgono grazie ad una migliore differenza reti. Il presidente Giustolisi: “Un progetto che è partito 12 anni f ...