Pagelle Argentina Croazia | Messi e Alvarez trascinano l’Albiceleste

(Di martedì 13 dicembre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le semifinali ai Mondiali:Ledei protagonisti del match travalido per le semifinali dei mondiali Qatar 2022.(4-3-1-2): Emiliano Martinez 6.5; Molina 6.5, Otamendi 6, Romero 6, Tagliafico 6; De Paul 6,5 (74? Palacios 6), Paredes 6,5 (62? Lisandro Martinez 6.5), Enzo Fernandez ; MacAllister 6;9, Julian8 (74? Dybala 6).(4-3-3): Livakovic 6; Juranovic 5, Lovren 5, Gvardiol 4.5, Sosa 4 (46? Orsic 5.5); Kovacic 5, Brozovic 5.5 (50? Petkovic 6), Modric 5.5 (81? Majer sv); Pasalic 5 (46? Vlasic 5.5), Kramaric 5 (72? Livaja 5), Perisic 6. ...

- Croazia, ledell'- Croazia, ledella Croazia .- Croazia, ledegli allenatori .- Croazia, la pagella dell'arbitro . ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per le semifinali ai Mondiali:Croazia Ledei protagonisti del match trae Croazia valido per le semifinali dei mondiali Qatar 2022. TOP: Messi FLOP: Gvardiol: a fine ...Argentina-Croazia le pagelle e il tabellino della partita: semifinale spettacolare per gli ultimissimi atti del mondiale Qatar 2022 ...Di Alessandro Bocci, Arianna Ravelli, Paolo Tomaselli, inviati a Doha, e Redazione Sport La diretta dei Mondiali in Qatar 2022 con tutte le partite, le news, le formazioni in campo e i protagonisti Or ...