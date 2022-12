Pagelle Argentina-Croazia 3-0 | voti Mondiali 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)3-0E. Martinez, 6: chiamato in causa per la prima volta al 62° minuto, si fa trovare pronto dopo oltre un’ora in cui tocca il pallone solo con i piedi. Dà certezza in uscita ed in costruzione. Molina, 6: vince nel primo tempo la sfida difficile con Perisic sulla sua fascia. Spinge quando necessario ma la sua è una partita soprattutto di copertura e grande attenzione. (Dall’86’ Foyth) Romero, 6,5: prestazione di grande spessore per il difensore argentino. Aggressivo, solido e preciso in copertura. Prende un giallo evitabile su Petkovic a centrocampo ma è fondamentale per il risultato dei suoi. Otamendi, 6: anche per lui il cartellino giallo è l’unica sbavatura in una prestazione solida. Tiene la linea alla perfezione con il compagno di reparto, non concedendo mai il fianco alle ...