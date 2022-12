Pagelle Argentina-Croazia 2-0 | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)2-0E. Martinez, s.v.: mai chiamato in causa dalle offensive croate che non si concludono mai con un tiro verso la porta. Solido in paio di uscite e preciso con i piedi. Molina, 6: positivo in copertura, si vede poco in spinta con l’che preferisce attaccare per vie centrali. Vince per ora la sfida con un Perisic opaco. Romero, 6,5: mai una sbavatura, per ora la sua partita è fatta di grande solidità e presenza fisica. Due chiusure da difensore di altissimo livello. Otamendi, 6: vale per lui quello che abbiamo detto di Romero. Lasi fa vedere poco negli ultimi metri ma il veterano risponde sempre presente quando necessario. Tagliafico, 6: chiamato a sostituire lo squalificato Acuña, svolge il suo compito con precisione ed ...