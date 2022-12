Ordine Medici di Trapani | Concorso per 1 Amministrativo

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’deiChirurghi e degli Odontoiatri della Provincia diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Risorsa da inserire in Area Funzionari con Profilo, é previsto inquadramento in categoria C1. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl responsabile del servizio rende noto che é indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area funzionari C.C.N.L. funzioni centrali - corrispondente ad ex comparto enti pubblici economici C1 - profilo professionalecon contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per l'espletamento delle seguenti funzioni: ...