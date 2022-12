‘Oltre le note’ | il M° Tony Carnevale presenta il suo nuovo libro | incentrato su un metodo innovativo

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 dicembre 2022) Musicista ‘di razza’, ha iniziato piccolissimo, oggiè un apprezzato, compositore, direttore d’orchestra ed arrangiatore di grande fama. Punta di diamante del prog-rock (ha collaborato con molti musicisti come Il Banco del Mut5uo Soccorso, ed inciso diversi dischi), negli aniha approfondito i suoi studi musicali, sviluppando così un suomusicale chiamato ‘Anora’, che prevede un approccio non razionale alla musica. Unche oggi occupa le pagine dile, ilnel qualeci guida in un affascinante e coinvolgente viaggio nel mondo delle sette note attraverso un percorso onirico-emozionale. Unto pochi giorni fa a ‘La Nuvola’ di Roma, ...