Olanda-Argentina | la FIFA decide a sorpresa sull’arbitro Lahoz

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lo scorso venerdì è andata in scena, partita valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar che ha visto trionfare l’Albiceleste ai rigori. La partita è stata caratterizzata dal nervosismo, come dimostrano i 17 cartellini estratti dall’arbitro Lahoz. Il finale caotico dopo il verdetto dagli undici metri è l’emblema di una partita che il fischietto spagnolo non ha mai avuto sotto controllo Le due Nazionali infatti si sono lamentate duramente della direzione della gara e laha deciso di prendere provvedimenti. Il direttore di gara di Valencia è infatti non arbitrerà più nessuna partita ai Mondiali, a riportarlo è l’agenziaTelam. LahozLo stesso Collina, Presidente della Commissione Arbitri della, ...