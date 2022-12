Oggi è un altro giorno | Eugenio Finardi gela il pubblico con una battuta | ecco cosa ha detto

circolano più stupefacenti rispetto a qualche anno fa " ha ricordato Mantovano - . La gran ... unsi cappotta con la propria vettura andando dritto dove c'era invece una curva. Pochi si ......della città che abbiamo cercato di mettere in atto dal primo giorno e chesistematizziamo, anche nel quadro di una delibera che andrà in giunta a brevissimo', ha detto il sindaco. '...MILANO (Reuters) - Forte accelerazione di Piazza Affari e delle altre maggiori borse europee nel pomeriggio, dopo che il dato sui prezzi al consumo Usa a novembre ha evidenziato il minore aumento annu ...ROMA (Reuters) - La Fondazione Enasarco è entrata nel capitale di Banco Bpm puntando poco più di 100 milioni per comprare quasi il 2% e ha così infoltito il nucleo di azionisti formati da fondazioni e ...