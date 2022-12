' Odio il Natale' | la serie Netflix che fa riflettere su ' Qual è il nostro posto nel mondo?'

Un'infermiera che non riesce a trovare l'amore, un equilibrio sentimentale. Una cameriera che, a trent'anni, è ancora vergine. Un uomo ...ILSu Netflix è arrivata la prima serie natalizia italiana, 'il' . La protagonista è Pilar Fogliati , volto amato dagli spettatori per le sue partecipazioni in 'Cuori' e 'A ...Chiediamo un cessate il fuoco in Ucraina per Natale 2022/23, dal 25 dicembre fino al 7 gennaio, come segno della nostra comune umanità, della ...I consigli degli specialisti. Accettate la vostra malinconia. Cercate la socialità e la condivisione. Insegnate ai più piccoli ad amare le cose ...