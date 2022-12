Nuvole e precipitazioni sporadiche | inizia ad abbassarsi la “quota neve”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una struttura depressionaria con perno poco a nord delle Isole Azzorre veicola correnti umide dai quadranti occidentali: ne consegue l’ingresso di nuvolosità diffusa, ma associata a scarsi fenomeni, al più limitati a locali episodi di nevischio fino a quote di pianura. Un secondo e probabilmente più intenso impulso atlantico potrebbe coinvolgere la Lombardia nel corso di giovedì, ma con effetti ancora da valutare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo Martedì 13 dicembre 2022 Tempo Previsto: Nella notte incremento della nuvolosità e passaggio a cielo molto nuvoloso: possibili, deboli episodi di nevischio in Oltrepò. Al mattino cielo molto nuvoloso, con deboli nevicate in Oltrepò e localmente sulle medio-basse pianure. Non sarà da escludere qualche locale episodio dimoderata. Dal primo pomeriggio ...

