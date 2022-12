Nuovo decreto Covid | cosa cambia | le novità per isolamento e mascherine | quali sono le misure

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nel corso della settimana il consiglio dei Ministri dovrebbe varare ilre le regole in merito all’, allee ai tamponi. Mentre la quarantena per chi ha avuto contatti con persone positive era già stata eliminata, restano ancora alcuneper i soggetti positivi, che verranno sicuramente allentate.le? Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha infatti già anticipato una parte del contenuto del, il quale conterrà almeno le seguenti modifiche: Gli asintomatici dovranno sottoporsi a undi soli 5 giorni. Le ...

... approvato condel Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131termine di registrazione dei dividendi dal 2022 Da qui l'obbligo di registrazione che, come indicato al comma 1 ...... in questo momento, nel completamento delle consegne dei materiali del quintoapprovato a ... incentrato su un, ampio numero di designazioni di individui ed entità e su nuove misure ...Anche per questo Ronzulli si è espressa contro l'articolo 7 del decreto che introduce il nuovo reato di Rave illegale, che anticipa il reintegro dei sanitari non vaccinati e contiene – grazie a un ...Si delinea una nuova strada a beneficio delle imprese che hanno concesso sconti in fattura ai propri clienti e che adesso non riescono a monetizzarli ...