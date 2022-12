Nuova Zelanda stringe sul fumo | stop sigarette ai nati dal 2009

(Di martedì 13 dicembre 2022) ROMA – Laha approvato la prima legge al mondo per vietare ilalle nuove generazioni. Lo riporta il Guardian sottolineando che è stata introdotta una norma, in vigore dal 2023, che vieta la vendita di tabacco a chiunque sia nato a partire dal primo gennaio del. “Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal, come numerosi tipi di cancro, infarti e ictus”, ha spiegato il ministro della salute Ayesha Verrall commentando l’approvazione della legge. La norma sarà accompagnata da una serie di altre misure per rendere ilmeno economico e accessibile, compresa una drastica riduzione della quantità legale di nicotina nei prodotti del tabacco e ...

... come ad esempio in Italia, Francia, Germania, Estonia, Romania, Scandinavia,, Tailandia, Polonia, etc BE IN si affianca al Piano YES lanciato nel 2013, che consente già ai dipendenti ...Nelle ultime ore la società ha anche lanciato Twitter Blue - già disponibile negli Stati Uniti - in Canada, Australia e, su iOS, Android e anche in versione web. Un servizio per cui a ...Twitter di Elon Musk ha rilanciato il suo servizio di abbonamento premium a pagamento ‘Twitter Blue’, dopo una pausa per l’aggiornamento e la verifica degli account falsi. I nuovi abbonamenti a Twitte ...È una novità assoluta la strategia adottata dal governo neozelandese, che ha approvato una legge secondo cui a partire dal primo gennaio 2023 sarà vietata la vendita di sigarette e tabacco ai nati dop ...