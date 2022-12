Nuova Zelanda | divieto di vendere tabacco a chi è nato dopo il 2008 L’obiettivo di un Paese “smoke free”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) “Migliaia di persone vivranno vite più lunghe e più sane e il sistema sanitario guadagnerà 5 miliardi di dollari non avendo bisogno di curare le malattie causate dal fumo, come numerosi tipi di cancro, infarti e ictus”. Un provvedimento che auspica longevità e, soprattutto, meno spese per la sanità quello annunciato dalla ministra della salute neozelandese Ayesha Verrall, che ha come target le giovani generazioni. Lalegge, che entrerà in vigore nel 2023 e sarà accompagnata da una serie di altre misure per rendere il fumo meno economico e accessibile, prevede ildiai nati dal primo gennaio del 2009. La norma prevede inoltre una drastica riduzione della quantità legale di nicotina nei prodotti dele la vendita limitata solo a tabaccherie specializzate, piuttosto ...