Nuoto | Silvia Scalia eliminata nei 100 dorso a Melbourne Niente finale per l’italiana

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si ferma in semil’avventura dinei 100ai Mondiali 2022 diin vasca corta. NelSports and Aquatic Centre, in Australia,non è riuscita a fare la differenza e ha chiuso con il 16° e ultimo tempo assoluto in 58.02, peggiorando dunque di quasi mezzo secondo il crono delle batterie di questa mattina (57.54). L’azzurra classe 1995 è partita bene nella prima semie ha virato ai 25 metri in seconda posizione a 13 centesimi dalla vetta. Poi però qualcosa si è rotto e il ritardo dalle prime posizioni è aumentato sempre più fino all’arrivo in ultima piazza., Alberto Razzetti: “Si poteva lottare per il podio, volevo migliorare il mio record” Il miglior tempo è stato fatto segnare ...