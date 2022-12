Nuoto | pagelle 13 dicembre | velocisti e Paltrinieri da leggenda Mora promette bene

(Di martedì 13 dicembre 2022) LEDEI MONDIALI DIIN VASCA CORTA DI MELBOURNE, 13Le prime due medaglie dell’Italia a Melbourne sono d’oro e portano la firma di Gregorionei 1500 stile libero e della staffetta 4×100 stile libero con tanto di record del mondo. L’altra buona notizia di giornata è la conquista della finale nei 100 dorso uomini da parte di Lorenzo. Nelle altre due finali con azzurri impegnati sesto posto con un pizzico di rammarico per un discreto Alberto Razzetti nei 200 misti e ottavo posto nei 200 misti donne per Sara Franceschi che il meglio lo ha dato in mattinata con il personale. Eliminati, invece, in semifinale Matteo Rivolta e Silvia Di Pietro nei 50 farfalla e Silvia Scalia in 100 dorso. GREGORIO9: Non finisce mai di stupire e sceglie un ...

PAOLO CONTE BONIN 8.5: il suo è un record al massimo eguagliabile. Stabilisce il record del mondo al debutto in una grande gara internazionale. Mai accaduto prima in Italia ma anche nel mondo andrebbe ...Ottimi i risultati - non solo in vasca e in pista ma anche davanti alla tv - per Rai2 che ha trasmesso gli Europei die quelli di Atletica leggera. 7,5 VERONICA GENTILI, STEFANO DE MARTINO - ...