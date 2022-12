Nuoto | ORO E RECORD DEL MONDO! Epici Miressi | Conte Bonin | Deplano e Ceccon | Italia regina della 4×100 sl!

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una meraviglia nel Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia. La staffettastile libero maschile azzurra, impegnata nella Finale dei Mondiali 2022 di nuovo in vasca corta, non ha solo vinto, ma ha dominato la scena e fatto qualcosa che per il Bel Paese ha sempre il sapore dell’unicità, ovvero ildel mondo. L’anno scorso il titolo andò dalla Russia con il crono di 3:03.45 a precedere gli azzurri (3:03.61) e gli Stati Uniti (3:05.42). Un quartetto nel quale c’era Lorenzo Zazzeri, autoremiglior frazione e assente in questa sede per problemi di natura fisica. Non c’erano anche i russi per le note vicende legate al conflitto in Ucraina, ma la prestazione dei nostri portacolori è stata eccellente. Ci ha pensato Alessandro, campione del mondo in carica dei 100 sl in corta, a dare il via con ...