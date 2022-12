Nuoto | Mondiali vasca corta | Paltrinieri oro nei 1500 stile libero

(Di martedì 13 dicembre 2022) Melbourne, 13 dic. - (Adnkronos) - Gregoriovince la medaglia d'oro neiai campionati del mondo indi Melbourne. Il 28enne emiliano tocca in 14'16"88 davanti al francese Damien Joly (14'19"62) al norvegese Henrik Christiansen (14'24"08).torna a vincere iaiina distanza di 8 anni, diventando il primo italiano a conquistare per la seconda volta un titolo iridato inda 25 metri.

