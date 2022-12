Nuoto | Mondiali vasca corta | Australia vince l' oro nella staffetta 4x100 stile libero femminile

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 mentri aidiin vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne. L'azzurro, che ha chiuso in 14'16"88, si conferma campione iridato anche sui 25 metri dopo il trionfo aiin vasca da 50 a ...Paltrinieri si impone in 14'16"88, sconfiggendo il francese Joly e il norvegese Christiansen e diventa il primo atleta italiano a vincere due ori individuali aiin vasca corta. La gara, ...C'è un altro mondiale che comincia stanotte dall'altra parte del mondo, a Melbourne, Australia, dove è estate pure se tiepida, previsione 15 gradi di temperatura e qualche… Leggi ...Ancora una volta un risultato eccezionale per Gregorio Paltrinieri, ai Mondiali di nuoto in vasca corta. È il primo a vincere due ori individuali nelle rassegne iridate.