Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 | risultati batterie Italia in finale col miglior tempo nella 4×100 sl!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Luci e ombre per l’nelle primedeidiinin corso di svolgimento a Melbourne (Australia). In attesa di vedere all’opera Gregorio Paltrinieriserie veloce dei 1500 sl, la notiziae è arrivata dalla staffettasl. Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Manuel Frigo ed il debuttante Paolo Conte Bonin si sono qualificati per lacon ilassoluto in 3’04?46, rifilando ben 2?36 al Brasile e 2?37 agli Stati Uniti. Chiaramente le compagini avversarie cambieranno diversi elementi in vista dell’atto conclusivo (ma anche l’inserirà Thomas Ceccon?), tuttavia gli azzurri ...

CALENDARIOVASCA CORTA 2022 MARTEDÌ 13 DICEMBRE (ORARI ITALIANI) BatterieL'atleta di Fiamme Rosse e Amici delVVFF Modena, specialista della vasca corta, ha il secondo tempo di iscrizione (49.37) e partirà nella penultima batteria. Il programma prosegue con i 50 ...I mondiali di nuoto in vasca corta 2022 andranno in onda su Rai Sport e su Sky Sport dal 13 al 18 dicembre: ecco come seguirli in diretta.IN AGGIORNAMENTO. In corso la prima giornata di gare al Melbourne Sport and Aquatic Centre. Seguono i piazzamenti nelle batterie del mattino per gli azzurri. Domina la scena la staffetta 4x100 stile l ...