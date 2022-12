Nuoto | l’Italia fa la storia | oro e record del mondo nella 4×100 sl

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic – Nessuno come noi. E’ un’Italia mostruosa, da urlo, un’Italia che fa ladelstracciando ildelstile libero in vasca corta. I quattro moschettieri tricolori hanno compiuto l’impresa che sa di leggenda, in uno sport in cui ci confermiamo ancora una volta dominatori. Italia da urlo,delsl in vasca corta Sì perché ai Mondiali in vasca corta, in Australia, è oro emondiale (3’02?75) per la nostrasl formata da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon. Battuti i padroni di casa australiani (argento) e il quartetto degli Stati Uniti (bronzo). “Sono felice per l’oro, ...