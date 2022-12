Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Italia tra le più forti del mondo e lo dimostreremo Ho azzannato gli avversari”

Leggi su oasport

(Di martedì 13 dicembre 2022)si conferma un fenomeno incredibile. L’azzurro classe 1994 non ha deluso le attese e ha conquistato il metallo più pregiato nei 1500 stile libero ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento all’interno del Melbourne Sports and Aquatic Centre, in Australia. Per il carpigiano si tratta del secondo oro mondiale in questa specialità in questa stagione dopo la vittoria di questa estate nella vasca lunga di Budapest. “Non sarà sicuramente la vittoria che ricorderò, ma è importantissima perché era da tanto tempo che non vincevo in vasca corta – ha affermatodopo il trionfo ai microfoni di Rai Sport -. È stata una gara buona, non mi aspettavo di fare questo tempo. Sono contento. È vero che oggi mancava qualcuno (erano assenti il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mykhailo Romanchuk, ndr), ma la ...