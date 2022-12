Non me ne frega niente | finiscila! | mazzette dal Qatar | Cerno travolge il piddino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Volano stracci a sinistra. A L'Aria Che Tira Brando Benifei e Tommasonon se le mandano a dire sulgate, lo scandalo che ha visto l'ex eurodeputato di Articolo Uno Antonio Panzeri arrestato con l'accusa di corruzione. Il primo, capodelegazione del Pd in Europa, accusa la destra di aver bloccato le norme a contrasto della corruzione. Parole che non piacciono all'ex senatore dem: "In Italia stiamo ancora discutendo di che partito è Panzeri, in Grecia hanno già sequestrato tutto precauzionalmente. Va bene il garantismo ma questo è palese". E a Benifei che difende il suo gruppo,non si trattiene: "Non minulla del tuo gruppo, so che non è indagato. Finiscila con questa difesa a oltranza dicendo sempre le stesse cose!". Ma il dem continua a interrompere scatenando l'interlocutore: ...