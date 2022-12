NOMINE RAI | IL MELONIANO NICOLA RAO NUOVO DIRETTORE DEL TG2 | SALVO SORPRESE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ arrivata ai consiglieri, secondo quanto si apprende, la proposta dell’ad Rai Carlo Fuortes per la direzione del Tg2. Il nome scelto è quello del vicedel Tg1Rao, che prenderà il posto di Gennaro Sangiuliano, passato al ministero della Cultura, dopo l’interim di Carlo Pilieci. Il gradimento del cda è atteso nella riunione in programma domani alle 9. Non dovrebbero mancare i voti per raggiungere la maggioranza, ma sono da monitorare in particolare le scelte dei consiglieri indicati dall’opposizione Francesca Bria e Alessandro Di Majo, oltre a quella di Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. (Ansa)