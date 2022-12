NOMINE RAI | IL MELONIANO NICOLA RAO NUOVO DIRETTORE DEL TG2 | SALVO SORPRESE

(Di martedì 13 dicembre 2022) E’ arrivata ai consiglieri, secondo quanto si apprende, la proposta dell’ad Rai Carlo Fuortes per la direzione del Tg2. Il nome scelto è quello del vicedel Tg1Rao, che prenderà il posto di Gennaro Sangiuliano, passato al ministero della Cultura, dopo l’interim di Carlo Pilieci. Il gradimento del cda è atteso nella riunione in programma domani alle 9. Non dovrebbero mancare i voti per raggiungere la maggioranza, ma sono da monitorare in particolare le scelte dei consiglieri indicati dall’opposizione Francesca Bria e Alessandro Di Majo, oltre a quella di Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. (Ansa)

