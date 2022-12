Nicola Rao verso la direzione del Tg2 | ecco chi è il giornalista che prenderà il posto di Gennaro Sangiuliano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022)Raoladel “Tg2“. Sarà l’attuale vicedirettore del “Tg1” a prendere ildi, ora alla guida del ministero della Cultura, dopo l’interim di circa due mesi di Carlo Pilieci. Come riportano le agenzie di stampa, la proposta dell’ad Rai Carlo Fuortes è arrivata ai consiglieri del cda, la cui riunione è prevista mercoledì 14 dicembre alle nove. La nomina dovrebbe raggiungere senza problemi la maggioranza, con uno sguardo attento ai voti dei componenti, ora dell’opposizione, Francesca Bria (Pd) e Alessandeo Di Majo (M5S), oltre a quella di Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. Il curriculum vitae di Rao arriverà in giornata, si tratta della prima nomina della tv pubblica nell’era del governo guidato da Giorgia Meloni. Altri avvicendamenti non ...