' Ndrangheta da Reggio al Nord Italia | decapitata la cosca Bellocco di Rosarno | 62 arresti NOMI

... seppur dotate di una certa autonomia operativa, sarebbero legate alla 'dei territori ... Bergamo, Como, Varese, Monza Brianza, Roma, Chieti,Calabria e Siracusa, ove sono in corso ...I Carabinieri stanno eseguendo in varie regioni una misura cautelare in due operazioni congiunte contro la ': i militari del Gruppo di Gioia Tauro (Calabria) 65 arresti - 47 in ...Operazione congiunta sull'asse Reggio Calabria-Brescia. Diverse le accuse dall'associazione mafiosa alla detenzione di armi comuni e da guerra, dall'estorsione ai reati tributari ai danni dello Stato, ...Operazione congiunta sull'asse Reggio Calabria-Brescia. Diverse le accuse dall'associazione mafiosa alla detenzione di armi comuni e da guerra, dall'estorsione ai reati tributari ai danni dello Stato, ...