NBA | i risultati della notte 13 Dicembre | vittorie interne per Dallas e San Antonio | bene anche Portland Paul George trascina i Clippers

(Di martedì 13 dicembre 2022) Si è conclusa da poco laNBA, con sette partite disputate tra la Eastern e la Western Conference. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni nella massima Lega cestistica statunitense: andiamo quindi a riepilogare quanto accaduto oltreoceano. Colpo esterno dei Miami Heat sugli Indiana Pacers per 82-87. Gli ospiti mettono la partita sui binari giusti già nel primo quarto (19-26), toccandoil massimo vantaggio a +19 (24-43) nella seconda frazione dove però Indiana ricuce fino al -5 (42-47). Nella ripresa i Pacers trovano il contro-sorpasso (62-57), ma gli Heat reagiscono prontamente e si riportano avanti, gestendo il margine fino alla sirena finale (82-87). Bam Adebayo firma una doppia doppia da 22 punti e 17 rimbalzi, insieme ai 20 punti di Jimmy Butler. Ai Pacers non bastano i 19 punti (e 9 rimbalzi) di Buddy Hield e i 18 di Andrew ...

' La Premier - sentenzia in stile Adani la nostra 'rosea' - sta diventando lacon pallone di ... Tanto per gettare ulteriore danno su un movimento sportivo che ( per) avrebbe pochi ...Joel Embiid regala spettacolo con addirittura 53 punti e 12 rimbalzi e trascina prepotentemente Philadelphia al successo contro Charlotte (131 - 113). Tra le fila dei 76ers ci sono da evidenziare ...Poco meno di un mese fa era stato scritto che c'erano squadre interessate a uno scambio per prendere John Collins dagli Atlanta Hawks, che a loro volta sarebbero alla ricerca del giocatore ...In NBA continua la corsa al premio di MVP, Ja Morant dei Memphis Grizzlies entra in classifica insieme ai soliti sospetti ...