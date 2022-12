Nasce Ewiva | la rete di ricarica fino a 350 kW di Volkswagen ed Enel X Way

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sarà alimentata da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e l'obiettivo è farne la più ampiadiultra veloce in Italia. A Roma la prima stazione premium dicon 14 stalli da 300 kW. 750 i punti digià attivi sul territorio nazionale....

Il Gruppo Volkswagen ed Enel X Way presenteranno martedì 13 dicembre Ewiva, la joint venture nata dalla partnership dei due Gruppi per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Si p ...