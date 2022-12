Napoli | Spalletti ha scelto il jolly | cambiano le gerarchie in casa azzurra?

Leggi su serieanews

(Di martedì 13 dicembre 2022)ha capito di avere nel suo mazzo un importante: in Turchia, l’attaccante delha mostrato poliedricità e abnegazione Prosegue il lavoro deldopo il mini ritiro in Turchia. Nel paese ottomano, gli azzurri hanno battuto in amichevole l’Antalyaspor per 3-2 e domenica si sono ripetuti contro il Crystal Palace per 3-1. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.