My Hero Academia | Netflix produrrà il film live-action

Leggi su screenworld

(Di martedì 13 dicembre 2022) Sia Variety, sia Deadline hanno da poco riportato e confermato chee distribuirà l’adattamento cinematografico hollywoodiano indel manga di K?hei Horikoshi My. Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead, Transformers: Rise of the Beasts, Godzilla and the Titans) sta scrivendo la sceneggiatura. Il celebre Shinsuke Sat? (Bleach, Alice in Borderland, Kingdom, Death Note Light up the NEW world, Gantz, I am a) dirigerà il. Alex Garcia e Jay Ashenfelter supervisionano il progetto per Legendary Entertainment, mentre Ry?suke Yoritomi, editor del manga, supervisionerà il progetto per Shueisha. TOHO distribuirà ilin Giappone. Horikoshi ha ...