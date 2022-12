My Hero Academia | in arrivo il film live-action tratto dal manga

(Di martedì 13 dicembre 2022) Netflix e Legendary collaboreranno alla realizzazione di undalMy. My, il famososcritto e illustato da Kohei Horikoshi, diventerà unprodotto da Netflix e Legendary Entertainment. Il progetto sarà diretto da Shinsuke Sato, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Joby Harold. Myha come protagonisti degli studenti del liceo che vivono in un mondo in cui l'80% della popolazione della Terra possiede delle capacità speciali. Izuku Midoriya, un grande fan dei supereroi, non possiede però nessun potere e ha quasi rinunciato al suo sogno di ...

