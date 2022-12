Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto | tutti i risultati di martedì 13 dicembre

(Di martedì 13 dicembre 2022)di13deidiin, in programma a(Australia) da13 a domenica 18. Si apre la rassegna iridata nellada 25 metri, che vedrà i migliori nuotatori del globo sfidarsi per il titolo nella piscina all’aperto delSports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. Giornata inaugurale che vedrà subito impegnata l’Italia: riflettori puntati soprattutto sulle stelle azzurre Gregorio Paltrinieri, Margherita Panziera e Thomas Ceccon. Di seguitodi13 ...

Sky Sport

Ecco il medagliere completo deidi nuoto incorta 2022 , in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Di scena la rassegna iridata sui 25 metri della piscina all'aperto del Melbourne ...La diretta testuale live della prima giornata deidi nuoto incorta 2022 , in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre: ecco le informazioni per vedere tutte le partite con date e orari italiani . Si apre ... Nuoto, i convocati dell'Italia per i Mondiali 2022 in vasca corta a Melbourne Dopo i Campionati Europei di Roma, nella Casa dello Sport di Sky, un altro grande appuntamento con il nuoto, il 16th Fina World Swimming ...Dopo essere stato il più veloce delle eliminatorie, il gambarognese si conferma, limando ancora qualche centesimo: domani l’ora della verità ...