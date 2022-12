Mondiali | speaker dell’Argentina mandato via | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Geronimo \''Momo\'' Benavides,dell'Argentina che durante Qatar 2022 chiamava le formazioni e incitava i tifosi prima di ogni partita, non sarà ...Data,e partners saranno rivelati nel corso dei prossimi mesi come prevede il format ... spesso sotto forma di brevi discorsi tenuti da importanti esponentidel "pensare" e del "fare". ... Speaker dell'Argentina cacciato dal Mondiale per questo video Momo Benavides non sarà la voce albiceleste per le prossime due partite: colpa del video che lo riprende al termine della partita contro l’Olanda in cui insulta gli avversari ...L’accusa di un giornale croato. La strategia dell’Albiceleste sarebbe stata rivelata da un giocatore argentino ai compagni di club. Ma il ct croato Dalic e quello argentino Scaloni non vogliono contin ...