Mondiali Qatar | Antoine Griezmann da trequartista a tre quarti | sfida la maledizione di Kane e gioca a rugby

LUSAIL () - Uscirà la prima finalista deiinla sfida tra Argentina e Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi ...Il sindacato mondiale dei calciatori, Fifpro , ha chiesto all' Iran la revoca della pena di morte , per ora inflitta al calciatore iraniano Nasr - Azadani . Quest'ultimo infatti è accusato di aver ...Nel finale del primo tempo di Argentina-Croazia è successo l’impensabile. Al 32esimo minuto Livakovic e Alvarez si sono scontrati dopo che quest’ultimo aveva ricevuto un lancio in profondità. Ammoniti ...Quote favorevoli alla nazionale di Deschamps che al Mondiale ha perso solo un match, contro un'altra squadra africana ...