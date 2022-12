Mondiali Qatar 2022 | la protesta contro il presidente Fifa Gianni Infantino | “Risarcite le vittime”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Un’intera federazione nel pallone. L’evento sportivo più seguito al mondo volge verso la conclusione della sua edizione più discussa eversa di sempre: lo svolgimento in inverno e l’assenza dell’Italia, che già di per sé basterebbero a rendere questa edizione del tutto invisa al pubblico del nostro Paese, sono dettagli trascurabili. Questidi calcio sono il ritratto di tutto ciò che lo sport non deve essere, ma sono anche la cartina di tornasole che indica quanto l’interesse economico prevalga su quello etico sportivo. Nella conferenza stampa d’esordio ildellaha tentato una maldestra difesa della manifestazione sportiva, esprimendo la propria vicinanza a tutte le categorie di persone che sono state discriminate, offese, sfruttate e ...

la Repubblica

Dopo le sorprese dei quarti di finale deidi calcio inoggi si torna in campo per la prima semifinale. Alle ore 20 si affronteranno Argentina - Croazia che mette difronte i due palloni d'oro Messi e Modric. Il match c'era già ...Mercoledì in semifinale deiini Blues affronteranno i Leoni dell'Atlas. Il match andrà oltre il campo di calcio, visto il passato comune carico di tensioni e gli intensi rapporti bilaterali. Mercoledì in ... Mondiali Qatar 2022, il Brasile cerca un nuovo ct: in corsa anche Ancelotti Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonchè uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top 200 Dj ...La piccola Croazia (4 milioni di abitanti) sogna di fare lo sgambetto in semifinale anche alla grande Argentina (47 milioni di abitanti) e conquistare la seconda finale mondiale consecutiva ...