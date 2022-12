Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022 | il medagliere completo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ecco ildeidiin, in programma a(Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Di scena la rassegna iridata sui 25 metri della piscina all’aperto delSports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. La squadra italiana, piena di talento in svariate discipline, come abbiamo potuto ammirare in estate neie negli Europei inlunga, si presenta ai nastri di partenza tra le favorite per ottenere risultati importantissimi. Ecco quindi ilaggiornato gara per gara. IL CALENDARIO: DATE, ORARI E TV I CONVOCATI DELL’ITALIA TUTTI GLI ...

Ora Nicolò Martinenghi, il primo italiano a vincere in lunga una medaglia d'oro nella rana aiditenterà di proseguire l'opera a conclusione di un 2022 fenomenale in cui si è laureato ...È finalmente iniziata l'azione aidiin vasca corta 2022 in scena a Melbourne , in Australia. Il programma mattutino, quindi notturno per l'Italia, si è aperto con le prime batterie, che ha fornito già indicazioni ...MONDIALI IN VASCA CORTA - Ottima prestazione della 4x100 stile maschile che stacca il pass per la finale con il miglior crono. In finale anche Alberto Razzetti ...Si sono aperti nel migliore dei modi i Mondiali in vasca corta di Melbourne per Noè Ponti. Nella prima giornata di gare, il gambarognese si è infatti qualificato per le semifinali dei 50 m delfino. Il ...