Mondiali nuoto vasca corta 2022 oggi | programma 13 dicembre | batterie e finali | italiani in gara | orari | dove vederli in tv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fra pochi minuti avrà inizio l’ultimo grande appuntamento delinternazionale. Al Melbourne Sports and Aquatic Centre, impianto della metropoli australiana, partono idiin. Un day-1 già parecchio interessante per i nuotatori. In mattinata, alle 10.55, il cuore batterà già all’impazzata per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 stile libero; dopo l’oro inlunga, vorrà ripetersi anche. Si comincia alle ore 01.05 con ledei 400 stile libero donne, senza azzurre. Subito dopo saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia ad inaugurare il nostro Mondiale con i 100 dorso donne, seguite poi da Lorenzo Mora nella stessa disciplina. La Scalia tornerà poi in ...