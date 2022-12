Mondiali di Nuoto | Razzetti si piazza sesto in finale nei 200 misti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Melbourne – Mentre sale l’attesa per lanei 1500 stile libero di Greg Paltrinieri aidiin svolgimento a Melbourne, in vasca corta gli Azzurri sino tra i primi dieci in. Albertofa una grande gara ma non riesce a salire sul podio sui 200. Arrivae non va lontano dal record italiano del 2021 con il tempo di 1’51?73. Sara Franceschi nella stessa specialità al femminile siottava con il crono di 2’09?76. (foto@DeepBlueMedia) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la ...