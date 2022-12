Mondiali calcio | stasera Argentina - Croazia per volare in finale

Dopo le sorprese dei quarti di finale deidiin Qatar oggi si torna in campo per la prima semifinale. Alle ore 20 si affronteranno Argentina - Croazia che mette difronte i due palloni d'oro Messi e Modric. Il match c'era già ..."Il Marocco finora ha preso solo un gol, per di più su autorete, ma ciò non vuol dire che sia forte solo in difesa. Se fosse una squadra che pensa solo a 'distruggere' il gioco avversario non sarebbe ...(ANSA) - DOHA, 13 DIC - 'Il Marocco finora ha preso solo un gol, per di più su autorete, ma ciò non vuol dire che sia forte solo in difesa. Se ...In concomitanza con i Mondiali di Calcio in Qatar è scattato l'allerta per la cosiddetta "influenza del cammello": quali sono i sintomi.