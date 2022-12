Mondiali | Argentina-Croazia si gioca anche sul calciomercato | VIDEO

Leggi anche Chi è Eva Kaili, accusata di corruzione nello scandalo Qatar insieme al compagno Francesco Giorgi Giornalista americano muore durante- Olanda dei, il giallo sul malore ...Le sorprese ai2022 Non sono certo mancate le soprese e gli eventi eclatanti in questo Mondiale: dal Marocco arrivato in semifinale agli sberleffi dell'agli olandesi eliminati . E ...Addio Al Rihla, benvenuto Al Hilm. Tutto ciò che c’è da sapere sull’ultima creazione del marchio tedesco e perché c’è stata l’esigenza di cambiare il pallone a quattro partite dalla conclusione del to ...Il portiere è l'uomo copertina della Croazia grazie alle sue prodezze nelle lotterie dei rigori contro Giappone e Brasile. Dominik ama le supercar e per ringraziare il vecchio mentore Njezjc ha pensat ...