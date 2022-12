Mondiale | un super Messi trascina l’Argentina in finale | Croazia battuta 3-0

(Di martedì 13 dicembre 2022)ta da unin versione alieno, l'Argentina batte la3-0 e ottiene il pass per ladelin Qatar

OA Sport

Il raddoppio è opera di Julian Alvarez , una delle rivelazioni di questoe poi a chiudere la gara ci pensa un'azionedi Messi che mette il solito Alvarez nelle condizioni di chiudere ...L'albiceleste arriva dalla vittoria ai calci di rigore contro l'Olanda e va a caccia della sesta finaledella sua storia (solo la Germania ne conta di più, 8). Anche la Croazia ha avuto la ... Volley femminile, Mondiale per Club 2022: Conegliano ritrova la ex Egonu, super sfide a VakifBank ed Eczacibasi Iniziando dalla stagione 2024, Triumph Motorcycles prenderà parte al Monster Energy AMA SuperMotocross World Championship attraverso un team supportato a livello ufficiale e incaricato di gestire e co ...L'asso della Nazionale albiceleste segna e incanta e con il rigore di oggi diventa il miglior marcatore della squadra sudamericana nei campionati del mondo (11 reti). decisiva contro i balcanici anche ...