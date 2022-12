Molte persone stanno per rimanere incinte… Ecco perché

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il periodo delle feste è ormai arrivato e sono in tanti a non vedere l’ora di poter trascorrere queste giornate insieme agli affetti più cari. Non tutti lo sanno, ma dicembre è il mese dell’anno in cuiriescono aincinte in America, probabilmente anche per l’atmosfera di unione e allegria che si respira incase. Questo, inevitabilmente, significa che settembre sarà un mese in cui il numero di nascite registrerà un vero e proprio boom. Tutto questo è confermato anche dalle statistiche, come messo in evidenza dal giornalista Matt Stiles, grande esperto di dati: secondo le informazioni raccolte presso il National Center for Health Statistics degli Stati Uniti e dall’Amministrazione della sicurezza sociale degli Stati Uniti relative al periodo tra il 1994 e il 2014, negli Stati Uniti sono tante ...