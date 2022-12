(Di martedì 13 dicembre 2022) LaSud delcelebra Roberto. Il tecnico si è dimesso per motivi di salute e ha lasciato la panchina a Marco Banchini. Gli ultras lo hannoricordando anche l’episodio di una focaccina scagliata contro Domenico Tedesco del Cesena: “ina chi ci”. Di seguito ecco il comunicato integrale della tifoseria organizzata. Ecco la nota dellaSud: “…quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà…”Così diceva lo scrittore Leonardo Sciascia in uno dei ...

SPORTFACE.IT

... da giovedì 8 dicembre, infatti, il nuovo allenatore dell'Aquila Montevarchi è Marco Banchini , che prende il posto del dimissionario Roberto. Il poco tempo a disposizione del nuovo...Grazie al terzo successo consecutivo, il nono in stagione, i ragazzi diLuciano Foschi ... Sul fronte d'attacco opposto è invecea sfiorare il vantaggio con un tiro che termina di un ... Mister Malotti celebrato dalla curva del Montevarchi: "Mille focaccine in faccia a chi ci vuol male" Dopo le dimissioni di mister Roberto Malotti, dettate anche da problemi di salute, a Montevarchi è iniziato il nuovo corso con mister Marco Banchini,.ALESSANDRIA - Dopo la brutta sconfitta di Ancona, l'Alessandria Calcio torna in campo per la diciottesima giornata di Serie C girone B. Al "Moccagatta" i ...